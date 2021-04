Lindoro Ettore Patriarca: nuovo direttore marketing e retail di Vivo

Lindoro Ettore Patriarca è il nuovo direttore marketing e retail di Vivo, quinto produttore di smartphone al mondo.

Patriarca in passato è stato marketing director della divisione Consumer di Huawei e, dal 2018, della divisione Enterprise, gestendo il lancio del brand in Italia e la sua crescita.

Vincent Xi, Presidente di vivo Italia accoglie il neo direttore elogiando la sua esperienza, ritenendolo estremamente preparato per quel ruolo.

Vivo ha raggiunto l'Europa a novembre del 2019. Per quanto riguarda il mercato italiano, ha già avviato la partnership strategica con i principali protagonisti della distribuzione in Italia e offerto alle persone la possibilità di toccare con mano i device delle serie X e Y, a partire dal top di gamma X51 5G.

Nel corso dell’anno arricchirà ulteriormente la propria offerta rivolta al mercato italiano con una nuova line up di prodotti destinati a diversi segmenti di mercato e fasce di prezzo.

In questo senso si svilupperà ulteriormente la collaborazione strategica di lungo periodo con Zeiss, nata per promuovere e sviluppare innovazioni rivoluzionarie per il comparto fotografico degli smartphone attraverso un sistema di imaging co-ingegnerizzato e che ha visto la prima concretizzazione nel debutto sul mercato cinese dell’X60 Pro equipaggiato con ottiche del produttore tedesco.

Vivo, inoltre, sarà fornitore ufficiale per quanto riguarda gli smartphone del prossimo campionato europeo di calcio Uefa Euro 2020. Una partnership che si estenderà anche alla prossima edizione, prevista in Germania nel 2024.