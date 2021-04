Rafael Nadal è il nuovo Ambassador di Amstel

Rafael Nadal, tennista di fama internaizonale, ha appena firmato un contratto di partnership di tre anni con Amstel, brand di Heineken.

È la prima volta che lo sportivo si lega “lavorativamente” a una birra, non a caso la collaborazione sarà incentrata su due specifici prodotti della gamma, proprio in virtù dello stile di vita attivo, sano e bilanciato del nuovo ambassador: la Amstel Ultra, nonchè variante light e l’Amstel 0.0, birra analcolica.

Amstel Ultra è già reduce del successo avuto dopo il suo lancio in Messico nel 2018 e verrà portata in 10 nuovi paesi nel 2021; Amstel 0,0, invece, è già presente in una decina di Paesi tra cui Spagna, Olanda e Russia.

Ecco cosa ha dichiarato Malgorzata Lubelska, Senior Director Global International Brands di Heineken: “Rafa è il partner perfetto per la nostra gamma in espansione di prodotti lifestyle Amstel come Ultra, Ultra Seltzer, Malta Ultra e 0.0. Insieme a Rafael Nadal, continueremo a sviluppare il brand e a far crescere questa categoria, aiutando a rinforzare l’importante messaggio di moderazione e consumo responsabile”.

Rafael Nadal, quindi, apparirà da qui ai prossimi tre anni in spot televisivi, digitali e out of home come testimonial della gamma low calorie e low alcohol di Amstel.