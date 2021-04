Todd Kahn guadagna la poltrona di CEO

Todd Kahn dopo nove mesi come amministratore delegato ad interim del marchio di Tapestry, il manager è ora a tutti gli effetti al comando della label americana come presidente e CEO.

Joanne Crevoiserat, la numero uno del gruppo statunitense di cui fanno parte anche Kate Spade e Stuart Weitzman annuncia come Todd abbia fatto un lavoro meraviglioso come coach ottenendo risultati sbalordativi.

Kahn fa parte dell’azienda dal 2008, negli anni ha ricoperto diverse cariche tra cui sento vice president, general counsel e, più recentemente, president & chief administrative officer. Col tempo il suo apporto alle attività del gruppo è cresciuto fino a meritare l’ultima promozione. “ di guidare il marchio ed entusiasta delle opportunità che ci attendono. Kahn ha dichiarato di essere onoratodi guidare il marchio ed entusiasta delle opportunità che ci attendono. Offrirà un mix di magia e logica, che renderà il nostro marchio distintivo, grazie a esperienze autentiche sotto la direzione creativa di Stuart Vevers.