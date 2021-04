Nicola Bertinelli rieletto presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano

Nicola Bertinelli, nella foto, è stato rieletto per acclamazione alla presidenza del Consorzio del Parmigiano Reggiano dal Consiglio d’amministrazione dell’ente di tutela. A Bertinelli, 48 anni, Presidente di Coldiretti Emilia Romagna e vice di Coldiretti nazionale, vanno le congratulazioni di tutta la dirigenza della Federazione regionale di Coldiretti, assieme agli auguri di buon lavoro a tutto il consiglio del consorzio per affrontare le sfide dell’immediato futuro, in un momento difficile per il Paese e per la comunità internazionale nel quale sarà determinante il lavoro di promozione del vero Made in Italy e di tutela dalle contraffazioni.