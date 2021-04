Granarolo ha acquisito Il 100% di Mulino Formaggi

Granarolo acquisisce da Mulino Alimentare il 60% di Mulino Formaggi portando la sua quota dal 40% al 100% del capitale. Mulino Formaggi Srl nasce a Parma nel 2018 in seguito all’incontro di due realtà fortemente presenti sul territorio e specializzate nel confezionamento e nella commercializzazione di formaggi duri italiani nel mondo: Mulino Alimentare Spa (società che fa capo all’imprenditore Claudio Guidetti) e Gennari Italia Srl, controllata al 100 % da Granarolo. Lo stabilimento di Parma rappresenta oggi uno strumento strategico per lo sviluppo commerciale della business unit formaggi duri di Granarolo, in particolare sul fronte del Parmigiano Reggiano dop, al quale si affianca la linea di prodotti Granarolo Quattrocento, formaggio duro italiano prodotto con latte della filiera Granarolo. Lo stabilimento “dispone di una capacità produttiva importante e – spiega Granarolo – offre tutte le migliori tecnologie di confezionamento per soddisfare i mercati più esigenti e lontani e le varie occasioni di consumo”. “Proseguiamo nel percorso di consolidamento tracciato lo scorso anno – dichiara Gianpiero Calzolari, nella foto, presidente di Granarolo- con Venchiaredo S.p.A. L’operazione Mulino Formaggi ha già prodotto risultati e sinergie importanti sul piano industriale e permette a Granarolo di dare seguito al Piano Industriale 2021-2023 che prevede, tra l’altro, una focalizzazione su latte e derivati nel segno della sostenibilità, maggior efficientamento produttivo e una maggior specializzazione degli stabilimenti”.