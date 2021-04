Commissari FS: investimenti per 71,7 mld di euro

Il governo Draghi ha nominato i commissari provenienti da FS -per 29 opere sbloccate su 57. Degli 82,7 miliardi di euro di investimenti complessivi, 71,7 miliardi (di cui 35,1 al Sud) sono dedicati alle infrastrutture ferroviarie e stradali del Paese.

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm che grazie alla nomina dei commissari straordinari vede sbloccare 16 infrastrutture ferroviarie per cui sono previsti investimenti per 60,8 miliardi di euro di cui 28,6 al Sud, 14 opere stradali (tutte gestite da commissari Anas, tranne il collegamento stradale Cisterna-Valmontone), 12 caserme per la pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana. Opere da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative.

LE 16 OPERE FERROVIARIE E I RELATIVI COMMISSARI – Brescia-Verona-Vicenza, Vincenzo Macello (RFI); Fortezza- Verona, Paola Firmi (RFI); Cremona-Mantova, Chiara De Gregorio (RFI); Venezia-Trieste, Vincenzo Macello (RFI); Orte Falconara, Vincenzo Macello (RFI); Roma-Pescara, Vincenzo Macello (RFI); Genova-Ventimiglia, Vincenzo Macello (RFI); Pontremolese, Mariano Cocchetti (RFI); Anello ferroviario Roma, Vera Fiorani (RFI), Pescara-Bari, Roberto Pagone (RFI); Napoli- Bari, Roberto Pagone (RFI); Ferrandina Matera La Martella, Vera Fiorani (RFI); Salerno-Reggio Calabria, Vera Fiorani (RFI); Taranto Metaponto Lamezia Battipaglia, Vera Fiorani (RFI); Palermo-Trapani, Filippo Palazzo (RFI); Palermo-Catania-Messina, Filippo Palazzo (RFI).

LE 14 OPERE STRADALI E I RELATIVI COMMISSARI – SS45 Val Trebbia, Aldo Castellari (ANAS); SS20 Colle Tenda Nicola Prisco (ANAS); E78 Grosseto Fano, Massimo Simonini (ANAS); SS675 Umbro laziale, Ilaria Maria Coppa (ANAS); SS4 Salaria, Fulvio Maria Saccodato (ANAS); Collegamento Cisterna- Valmontone, Antonio Mallamo (ASTRAL); SS647, SS16, SS89 Vincenzo Marzi, (ANAS); SS369, SS212, Nicola Montesano (ANAS); SS17, Antonio Marasco; SS106 Ionica, Ma ssimo Simonini (ANAS); SS640, Raffaele Celia, (ANAS); Ragusa-Catania, Raffaele Celia (ANAS).

I commissari, come ha evidenziato il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, sono tutte figure di alta professionalità, come i tecnici provenienti dal Gruppo FS, in particolare da RFI e Anas, già pronti per iniziare a lavorare, con una velocità di esecuzione che dovrebbe essere elevata. Lo stesso ministro Giovannini – si legge ancora su FS News – come ha annunciato nella conferenza stampa di oggi 16 aprile 2021 il presidente Draghi, renderà noto il cronoprogramma con la data di apertura di tutti i cantieri.