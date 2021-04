Vittoria Assicurazioni: la pubblicità è curata da VMLY&R e GroupM

La prima campagna pubblicitaria istituzionale di Vittoria Assicurazioni sarà lanciata in tv dal 18 aprile al 31 luglio e sarà curata da VMLY&R e GroupM. Il titolo dello spot è “The Community” e ha come slogan “Chi protegge se stesso, protegge gli altri”.

“The Community” ha come proposito quello di presentare la mission di Vitoria Assicurazione e implementare la consapevolezza e l’identità del brand.

La protagonista della pubblicità è una cliente che interpreta diversi ruoli, tutti gravitanti intorno alle figure che possono intervenire in caso di incidente, al fine di esplorare il concetto di “mutuo soccorso” e “mutua protezione”.

La regia è del duo spagnolo Biceps con la produzione di The Box Films, mentre la colonna sonora è composta dagli IXYXI.

Il chief creative officer di Wpp, Francesco Poletti ha dichiarato: “Siamo molto contenti di essere parte della prima attività di comunicazione di un brand prestigioso e storico come Vittoria Assicurazioni. Ci sono due cose che ci hanno colpito di questa azienda fin dalle prime fasi della gara che poi abbiamo vinto. Il concetto di community: per la prima volta un’assicurazione non parla di interessi individuali e responsabilità personali, ma affronta il tema della comunità, quando ci assicuriamo avvantaggiamo tutti, ognuno fa la propria parte. La visione innovativa: che nella realizzazione della campagna si è concretizzata con la scelta di una regia internazionale d’eccellenza e un trattamento moderno e differenziante“