Nuovo traguardo per Webuild nel settore Clean Water negli USA

Lane, controllata statunitense del Gruppo Webuild (nella foto, l’a. d. del gruppo Pietro Salini), inaugura la TBM (tunnel-boring machine, fresa meccanica) per avviare gli scavi del tunnel di stoccaggio idrico per il progetto Ship Canal Water Quality a Seattle, Washington, dopo la discesa della TBM battezzata “MudHoney”.

Il progetto, del valore complessivo di 570 milioni di dollari e con una quota di Lane del valore di 255 milioni di dollari, è una delle opere in corso di realizzazione con Lane negli Stati Uniti nel settore clean water. Il progetto è esempio dell’impegno di Webuild, leader mondiale nel settore idrico, nel fornire soluzioni per la gestione sostenibile dell’acqua. Il Gruppo è infatti impegnato nella costruzione di impianti di trattamento delle acque, di dissalazione e di tunnel idraulici: opere che permettono di offrire acqua potabile in zone caratterizzate da carenza idrica e di proteggere vaste aree in caso di condizioni meteorologiche estreme.

Il progetto prevede la costruzione di una galleria lunga 2,7 miglia (4,2 chilometri), che permetterà di trattenere fuori dal Lake Washington Ship Canal, da Salmon Bay e da Lake Union, una media annuale di 75 milioni di galloni (276 milioni di litri) di acque contaminate pluviali e di acque reflue. Il tunnel sarà in grado di trattenere oltre 29 milioni di galloni (109,8 milioni di litri) di acque non depurate (“Combined Sewage Overflow” -CSO), che si immettono fiumi vicino a Seattle, in seguito a piogge intense, e che possono nuocere alla salute delle persone, ai pesci, alla fauna e all’ambiente in generale.

Tra gli altri progetti di Lane nel settore clean water rientrano il Caloosahatchee basin storage reservoir per la realizzazione di un bacino nel sud della Florida per ridurre l’immissione di acque inquinate in un estuario; il Three Rivers Protection & Overflow Reduction Tunnel in Ft. Wayne, in Indiana; il Dugway Storage Tunnel in Cleveland, in Ohio; e il Northeast Boundary Tunnel in Washington, D.C. Una leadership mondiale nel settore clean water che il Gruppo è pronto a mettere a disposizione anche in Italia, in vista dei prossimi investimenti del valore di 2,8 miliardi di euro in infrastrutture idriche annunciati dal Governo Draghi, nell’ambito del più ampio piano da 83 miliardi di euro che comprende anche interventi di mobilità sostenibile, presidi di sicurezza e opere portuali.

Negli Stati Uniti, il Gruppo è pronto a rafforzare la propria presenza partecipando al massiccio piano nazionale di investimenti in infrastrutture, per contribuire alla ripresa economica ed occupazionale a seguito della pandemia da Covid-19. Gli Stati Uniti rappresentano oggi il primo mercato per fatturato – con una quota del 28% del totale nel 2020 – per il Gruppo, attivo nel Paese anche nella realizzazione di strade e autostrade e ponti. Lane ha recentemente vinto il progetto Poinciana Parkway Phase 2 design-and-build da 93 milioni di dollari nella contea di Polk, Florida, e il contratto autostradale del valore di 176 milioni di dollari in Texas, consolidando ulteriormente la sua leadership nei lavori stradali negli Stati Uniti.