Fiat: lancia la famiglia 500 HEY GOOGLE con lo spot di Leo Burnett

Un paio di settimane fa, Fiat ha presentato la nuova famiglia 500 Hey Google, in cui le vetture sono equipaggiate con la nuova tecnologia Hey Google, che consente di connettersi alla propria auto da remoto anche quando non si è a bordo.

Grazie alla nuova tecnologia il proprietario dell’auto potrà dunque chiedere e ricevere informazioni sulla vettura e interagire con essa attraverso lo smartphone o utilizzando il Google Nest Hub, lo smart display incluso nel Welcome kit che il cliente riceve al momento dell’acquisto di un modello della famiglia.

A sostegno di 500 Hey Google, è partita l’11 aprile una campagna di lancio. Lo spot, diretto da Federico Mazzarisi, racconta con tono scanzonato un momento di vita fuori dagli schemi vissuto da tre amici: nella loro Fiat 500X Hey Google troveranno tutte le risposte di cui hanno bisogno.