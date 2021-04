Nasce la nuova direzione creativa di Quattroruote

Nuovo assetto organizzativo per la redazione di Quattroruote, che rafforza la propria squadra al vertice e annuncia la nascita di una nuova e centrale direzione creativa.

Da maggio ad affiancare il direttore Gian Luca Pellegrini saranno i due vicedirettori Laura Confalonieri e Marco Pascali. Andrea Bellomo guida la nuova direzione creativa

A Laura Confalonieri, già vicedirettore dal 2019 e figura di riferimento per il brand con una consolidata esperienza cross-mediale, viene affidata la responsabilità della gestione di tutte le attività offline con l’obiettivo strategico di facilitare e migliorare i processi di generazione integrata dei contenuti operando in maniera sempre più trasversale ai diversi canali del Sistema Quattroruote.

Il coordinamento e lo sviluppo di tutte le properties digitali viene affidato a Marco Pascali con l’obiettivo di promuoverne la massima crescita, consolidare il rapporto con gli utenti ed esplorare nuovi segmenti. Per Pascali si tratta di un ritorno: milanese, classe 1978, ha consolidato la sua carriera giornalistica proprio in Editoriale Domus dove è rimasto per tredici anni collaborando prima a TopGear e poi a Quattroruote. Lascia la vicedirezione di alVolante e di Veloce.it, portale da lui fondato nel 2019.