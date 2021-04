Pietro Pellegrini elettro vicepresidente vicario di Copagri

Il Consiglio Generale della Copagri, riunitosi in videoconferenza, ha eletto all’unanimita’ Pietro Pellegrini vicepresidente vicario della Confederazione Produttori Agricoli. Pellegrini succede a Fabio Caldera, che ha ricoperto la medesima carica nello scorso biennio. Il Consiglio Generale della Copagri ha ringraziato sentitamente Caldera per il grande impegno profuso all’interno della Confederazione, dove ha ricoperto numerosi incarichi prima come componente della Giunta e poi come responsabile dell’area legale e dell’area organizzativa. “Voglio ringraziare personalmente Caldera per il grande lavoro svolto in questi anni e contestualmente formulare i miei migliori auguri al neoeletto vicepresidente Pellegrini, nella certezza che sapra’ contribuire a far crescere ulteriormente la Confederazione”, ha affermato il presidente della Copagri Franco Verrascina.