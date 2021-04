La Formula 1 :Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna

La Formula 1 torna lungo la Via Emilia con il “ Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”: dal 16 al 18 aprile, prima tappa in Europa del mondiale di automobilismo.



Sarà una vetrina del Made in Italy nel mondo. Per pubblicizzare l’evento saranno realizzati foto, contenuti video dedicati all’Emilia-Romagna, al Made in Italy e alla Motor Valley. Un progetto rivolto ai principali mercati esteri che coinvolgerà anche i più prestigiosi appuntamenti motoristici previsti nel 2021 lungo la via Emilia: Mondiali MotoGP e Superbike a Misano Adriatico e Motor Valley Fest a Modena. In calendario mille incontri fra 120 aziende italiane e 180 aziende estere. Ma, anche, una nuova occasione di visibilità internazionale, grazie all’Accordo tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e Regione Emilia-Romagna per la promozione e valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy, a partire proprio dalla filiera dell’automotive.

Nel cuore della Motor Valley, in uno dei luoghi simbolo del distretto motoristico più famoso nel mondo: l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Nell’anno segnato dalla pandemia, un’iniziativa che vuole essere un segnale forte di ripartenza e che coinvolgerà anche gli altri principali appuntamenti motoristici della stagione. Il “Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna” e l’accordo ad esso collegato sono stati presentati oggi in video conferenza stampa dal sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano; dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini; dal presidente di Ice, Carlo Ferro e dal sindaco di Imola, Marco Panieri.

In video collegamento da remoto Claudio Domenicali, presidente dell’Associazione Motor Valley e amministratore delegato di Ducati; Stefano Domenicali, amministratore delegato Liberty Media; Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d’Italia e vice presidente FIA; Andrea Casaluci, General Manager Operations Pirelli, title sponsor del Gran Premio di Imola, e Matteo Lunelli, presidente e Ad Cantine Ferrari, lo spumante ufficiale del Campionato del mondo di Formula 1. Ha presentato e moderato gli interventi la giornalista Barbara Pedrotti.

Le dirette Tv delle gare verranno trasmesse in 22 paesi del mondo. Una visibilità straordinaria a cui si aggiunge l’audience dei media dell’informazione che daranno notizia delle competizioni e una previsione di 90 milioni di impressions sul web.

La massiccia campagna multilivello, che scenderà in pista a partire dal “Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia- Romagna” al Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, è il risultato dell’accordo siglato tra Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (Maeci), Ice – Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane – Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna.

Ad essa si aggiungerà la campagna digital in sinergia con Liberty Media, che produrrà 1,2 milioni di impressions attraverso il formato display F1.com e F1 mobile e 2 milioni di impressions video attraverso il formato video su F1.com e F1 YouTube.

Pianificata anche una campagna Tv con un video di 30 ‘’ dedicato all’Emilia-Romagna e alla Motor Valley e al Made in Italy, che verrà trasmesso durante le dirette delle gare dalle piattaforme che detengono i diritti televisivi, oltre che sul web. Prevista anche una cartolina video Tv e uno Speciale sulla rete Sky Europa.

In occasione della terza edizione del Motor Valley Fest a Modena (1-4 luglio), oltre agli interventi di branding a tema Made in Italy dell’evento, verranno messe in campo campagne di media relations e press trip con giornalisti italiani e stranieri, nonché media partnership con realtà prestigiose, quali il magazine Wall Street Journal, la trasmissione della BBC Top Gear e il portale di moda e tendenze Hypebeast.com.