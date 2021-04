ICON compie 10 anni

Icon, il brand maschile di moda e lifestyle del Gruppo Mondadori, compie 10 anni e celebra l’anniversario con un’edizione speciale del magazine: 10 copertine dedicate ai protagonisti della moda, del cinema, della musica e, per la prima volta, della filosofia, per guardare insieme al futuro che ci accompagnerà.

L’Anniversary Issue in edicola ha ottenuto 100 pagine pubblicitarie su 352 di foliazione. Il lancio è accompagnato da una campagna pianificata su stampa, radio, web, social e in DOOH

Una rilettura in ambiti trasversali delle icone per trovare nuove prospettive, facendo tesoro dell’eredità del passato. Talenti di ambiti e provenienze eterogenee, che testimoniano la capacità del magazine diretto da Andrea Tenerani di porsi come catalizzatore di mondi diversi, utilizzando la moda come lente per raccontare la società. Il diretto afferma come in questa decade ci si stata un’evoluzione della moda e di chi la rappresenta, ma con questo numero il brand vuole omaggiare il passato celebrando al contempo il futuro.Focus di questo numero speciale di Icon, in edicola dal 15 aprile, non è solo moda e immagine, ma anche attualità, in un mondo globale in costante evoluzione.

Nel nuovo numero, la sezione “Destination: Future” presenta interviste e saggi dedicati ai cambiamenti in atto nella cultura e nella società: l’innovazione tecnologica, la questione ambientale, l’inclusione, la sostenibilità, la mobilità, i grandi temi sociali, l’impegno delle nuove generazioni, per offrire ai lettori un punto di vista sulle nuove frontiere del mondo della moda, dell’arte e del design e comprendere le sfide cruciali del prossimo decennio.

Contemporaneamente con l’uscita dell’Anniversary Issue, Icon arricchisce anche la propria offerta sul sito, completamente ridisegnato per esaltare ancora di più la qualità di foto e video nelle nuove sezioni dedicate a People, Fashion, Cult, Beauty, Design, Eat & Drink, Where to go, Wheels, ICTV, Fashion Show con anteprime, novità e approfondimenti.