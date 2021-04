Giuliano Gaiba, nuovo a.d. di Th Resorts

Giuliano Gaiba, appena uscito dal Gruppo Alpitour, ha preparato la valigia per Padova per diventare nuovo amministratore delegato del gruppo turistico Th Resorts, guidato da Cdp e da Graziano Debellini.

Ecco il contenuto di una nota pubblicata nelle ultime ore:

“Giuliano Gaiba è stato designato dagli azionisti per succedere a Gaetano Casertano come amministratore delegato del gruppo turistico Hotelturist – partecipato in maniera paritetica da Solfin e Cdp Equity al 46% e per il restante 8% da ISA – che opera in Italia con il marchio Th Resorts”. Qui il commento circa la nuova nomina del presidente Debellini: “Sono lieto che il processo di selezione e nomina degli azionisti sia sfociato con la designazione di Giuliano Gaiba. La sua esperienza maturata in primarie società e la sua conoscenza approfondita del settore turistico consentiranno alla nostra società̀ di portare avanti la propria strategia di crescita di medio-lungo periodo e di rispondere alle nuove sfide del mercato post pandemia”.

Crescita e sviluppo sono le parole sottolineate da Gaiba in persona a TTG Italia, la pandemia, infatti, ha messo in crisi l’intero settore e questa sarà la sfida più grande che il nuovo amministratore delegato dovrà fronteggiare:

“Sono molto contento di entrare in una squadra vincente. Abbiamo una base di azionisti molto forte che ci permette di guardare al futuro con grande attenzione e prospettive di alto livello. A partire da oggi ci concentreremo per crescere in maniera equilibrata, per questo non vi saranno più sbilanciamenti ma attenzione per montagna, mare Italia e città d’arte“.