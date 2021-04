Cisco Italia: Gianmatteo Manghi nuovo amministratore delegato

Gianmatteo Manghi è stato nominato nuovo amministratore delegato di Cisco Italia, di cui era già direttore commerciale, succedendo ad Agostino Santoni, ora vice presidente per il Sud Europa.

Manghi, 56 anni, laureato in Economia Commercio a La Sapienza, residente a Roma, è entrato a far parte di Cisco nel 2000, dopo aver lavorato per Ericsson e Digital Equipement. Dal 2014 è direttore commerciale di Cisco Italia, dopo vari ruoli di management in ambito vendite per l’azienda.

A dare la notizia di questo giro di poltrone è stata la stessa azienda, nota multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking, tramite una nota.

Così il nuovo CEO ha commentato la promozione: “Sono onorato di questo incarico, che arriva in un momento di grandi cambiamenti e grandi opportunità per il Paese, le sue imprese, i cittadini – e per Cisco stessa, che in questi anni si è trasformata, collaborando con clienti e partner per affrontare tante nuove sfide”. Per poi continuare: “Oggi abbiamo l’occasione di realizzare un futuro più inclusivo, in un quadro europeo di rilancio orientato alla transizione ecologica e digitale. Possiamo veramente utilizzare le tecnologie per costruire insieme un’Italia “in verde e in blu”, valorizzando i due pilastri che permettono di crescere unendo modernità e sostenibilità“.

Altrettanto positive sono state le parole di Santoni, al cui Manghi ha passato il testimone: “Gianmatteo ha raggiunto risultati importanti, sviluppando grandi progetti innovativi per il nostro mercato e accompagnando con successo i nostri clienti nella loro trasformazione digitale, costruendo relazioni forti con loro e con i nostri partner”, commenta. “Sono certo che con le sue capacità e la sua passione saprà dare ulteriore impulso al nostro impegno per fare in modo che la tecnologia esprima pienamente il suo potenziale di impatto positivo per la società, l’economia e la sostenibilità“.