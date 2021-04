Gabriele Del Torchio lascia il ruolo di CEO di Design holding

Design Holding ha annunciato oggi che Gabriele Dl Torchio, presidente e CEO dell’azienda ha dato ufficialmente le sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato del gruppo, effettive a partire dal 30 aprile 2021, data di conclusione del suo mandato. Un’uscita di scena anticipata, quindi, ma non definitiva, poichè Del Torchio, dopo anni di dedizione e guida al servizio della multinazionale, continuerà a esserne parte, ma in qualità di presidente non esecutivo.

Design Holding è il più grande gruppo a livello mondiale di design di alta gamma, che riunisce al suo interno marchi importanti e complementari come B&B Italia, Flos e Louis Poulsen ed è controllato pariteticamente da Investindustrial e The Carlyle group. Al momento l’imponente Gruppo ha già avviato la selezione per individuare il successore di Gabriele del Torchio, così da proseguire l’esecuzione del piano strategico di sviluppo.

Ecco la nota rilasciata dall’azienda in merito alle dimissioni dell’ormai ex AD:

“Design holding e i suoi azionisti, The Carlyle group e Investindustrial, ringraziano sentitamente Del Torchio per l’impegno profuso e la dedizione nella definizione di una strategia, identità e struttura manageriale di gruppo, sviluppate con successo nel corso degli ultimi due anni. Contando sul suo contributo in qualità di presidente non esecutivo del gruppo, Design holding gli augura il meglio per le prossime sfide professionali“.