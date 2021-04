Veronica Ciceri: nuovo direttore creativo di DLVBBDO

DlvBbdo vuole rafforzare la squadra creativa con l’ingresso di Veronica Ciceri, nuovo Direttore Creativo su clienti chiave dell’agenzia.

La creativa si laurea in Marketing e Pubblicità, un anno di “soul searching” alla Central Saint Martin di Londra e un diploma in Art Direction all’Accademia di Comunicazione.

Veronica ha iniziato la sua prima esperienza lavorativa nella pubblicità nel 2010 proprio con uno stage in DlvBbdo.

Successivamente ha lavorato in 1861United e in Auge, come Senior Art Director, vincendo per ben due volte “Giovani Leoni” e altri premi nazionali e internazionali. Ha lavorato due anni in Havas Milan e poi è entrata a far parte di AKQA come Associate Creative Director. Dal 2018 insegna in IED Milano. È una delle founder di She Says Milan.

I Direttori Creativi Esecutivi Serena Di Bruno e Daniele Dionisi hanno detto:

“Raramente ci è capitato di vedere in qualcuno una passione così genuina per questo lavoro. Veronica ha la capacità rara di aggiungere valore a tutti i progetti nei quali è coinvolta, perché è convinta, come noi, che il processo creativo sia alla base di tutti i passi avanti che la società può fare. Il suo ingresso ispirerà e darà solidità a tutto il reparto”.