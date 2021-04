Barilla fa intrattenimento. Online la campagna CareBonara

Barilla fa entertainment. Il cortometraggio chiamato “Carebonara – La storia di una ricetta leggendaria” , vede Claudio Santamaria nel ruolo del cuoco e l’attore americano Yonv Joseph nel ruolo del soldato. L’obiettivo è sociale.

In vista del carbonara day, del 6 aprile, Barilla ha prodotto un cortometraggio per raccontare una storia sulle origini della ricetta di una tra le paste più famose e buone al mondo.

“Carebonara – La storia di una ricetta leggendaria” è una campagna internazionale digital-first che Incarna la filosofia di Barilla nel potere della pasta di tenere insieme le persone. La Carbonara diventa quindi una ricetta ideale per prendersi cura delle persone che ci circondano.

Il cortometraggio è diretto da Xavier Mairesse, famoso regista belga e viene lanciato a livello globale.

Barilla donerà a Food For Soul – organizzazione no profit fondata dallo chef Massimo Bottura e Lara Gilmore – 1 milione di piatti di pasta.

Alessio Gianni, Vice President Global Digital Marketing Barilla, dice:

“Questo film è un tributo, in forma cinematografica, alla pasta, che da sempre unisce le persone e le culture. In questa quarta edizione del Carbonara Day siamo felici di raccontare la leggenda della nascita del piatto di pasta più amato e discusso al mondo. Lo facciamo con un cortometraggio. È un nuovo modo di fare comunicazione, che affianca alle campagne pubblicitarie un linguaggio più autoriale e che grazie a piattaforme come YouTube ci permette di raggiungere le persone anche con contenuti lunghi, all’incrocio tra advertising ed entertainment”.