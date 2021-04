Giulia Cazzulani è il nuovo Head of Strategy & Creativity di Itaca Comunicazione

Giulia Cazzulani è stata nominata Head of Strategy & Creativity di Itaca Comunicazione. La cosa straordinaria è che la donna è in dolce attesa.

Giulia Cazzulani è arrivata in Itaca Comunicazione 4 anni fa, iniziando con uno stage. Si è saputa distinguere dall’inizio, diventando junior account, poi content manager e digital strategist. Ora è stata promossa a Head of Strategy & Creativity, ruolo ricoperto per oltre 20 anni da Simona Pisanello, CEO dell’agenzia.

Simona, nella lettera di proposta di incarico, ha scritto: “In questi quasi quattro anni, non senza fatica, hai saputo diventare un punto di riferimento per tutti facendoti riconoscere, in modo naturale, come leader…Vorrei che diventassi il Head of Strategy & Creativity di Itaca a partire da quando deciderai che è il momento di tornare a lavorare”.



Ad Itaca Comunicazione, diventare madre è un grande valore aggiunto, non un’opportunità mancata.