Continua la ricerca del nuovo CEO Ferrari

Ancora calma piatta in casa Ferrari circa la nomina del nuovo Amministratore Delegato dell’azienda. Da quando, quattro mesi fa, Louis Camilleri aveva improvvisamente dato le dimissioni da CEO Ferrari, non è più stato trovato un nuovo sostituto; nel frattempo resta John Elkann, CEO provvisorio del Cavallino, il quale è intervenuto sull’argomento, ribadendo quanto al momento non ci sia fretta a Maranello sulla questione, poichè nonostante i vertici abbiano già una lista di nomi papabili per ricoprire l’oneroso incarico, il cda sta portando avanti una riflessione lenta e ben ponderata, al fine di una scelta definitiva, giusta e consapevole.

Così si è pronunciato Elkann: “Il cda sta facendo buoni passi avanti nel processo di selezione del leader giusto che guiderà Ferrari verso una nuova era e verso traguardi ancora più grandi”.

Malgrado non ci sia nessuna notizia circa le tempistiche e i criteri di scelta, una cosa è certa: il prossimo amministratore delegato Ferrari avrà un compito di grande responsabilità e dovrà portare avanti tradizione mista a innovazione, per permettere all’azienda di non arrestare la propria crescita, apportando la giusta dose di innovazione. Non a caso, oltre all’arrivo del Ferrari Purosangue, il primo SUV di Maranello, si profila all’orizzonte l’inizio di una nuova era, quella dell’elettrificazione con propulsori ibridi, fondamentale nella nuova gamma.