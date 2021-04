Lisa Di Feliciantonio, nuova External Relations & Sustainability Officer Fastweb

Lisa di Feliciantonio, manager in azienda da ben dodici anni, è stata nominata External Relations & Sustainibility Officer di Fastweb. Con diretto riferimento a Alberto Calcagno, amministratore delegato dell’azienda, la Di Feliciantonio avrà l’obiettivo di far da garante per un dialogo continuo e trasparente tra tutti gli stakholder; inoltre coordinerà i programmi di sostenibilità ambientale e sociale e di coordinazione interna: il tutto in un momento molto delicato e di cambiamento dl settore.

La veneranda manager, proveniente da La Sapienza con una laurea in scienze politiche e con un MBA conseguito al Politecnico di Milano, ha maturato prima di entrare in Fastweb (inizialmente come Regulatory Policy e EU Affairs e poi, dal 2015 come Head of Public Affairs and Media Relations), una notevole esperienza in Agcom e in Orbit, la prima TV satellitare per Medio Orinte Nord Africa, in qualità di responsabile della pianificazione e dello sviluppo della rete.