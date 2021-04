Exor, aumentato il valore Nav

Il Net Asset Value per azione di Exor è aumentato del 13,1%, “una crescita di 1 punto percentuale inferiore rispetto al nostro benchmark, il Msci World Index, entrambi denominati in dollari”. E’ quanto scrive John Elkann, nella foto, nella lettera agli azionisti sottolineando come “questa performance è stata guidata principalmente da Ferrari (+39,3% in dollari) e da Fca (+21,4% in dollari)”. Nella lettera agli azionisti, viene rivelata un’altra novità: si terrà il prossimo 30 novembre presso la Fondazione Agnelli, a Torino, l’Investor Day di Exor. “Se il successo della campagna vaccinale lo permetterà, – dice – incontreremo di persona i nostri investitori a Torino il 30 novembre alla Fondazione Agnelli per discutere del passato e del futuro”.