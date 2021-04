Bonus cultura: i 18enni scelgono Amazon

Sono stati tanti gli studenti nati nel 2001 che, in seguito al raggiungimento della maggiore età, hanno potuto usufruire del bonus cultura su Amazon.it. Da un’analisi è emerso che i prodotti maggiormente acquistati sono stati i libri, dai generi più disparati, partendo da Freud, in particolare “L’interpretazione dei sogni”, passando per la saga “Harry Potter” di J.K.Rowling, fino ad arrivare a libri di cucina, primo su tutti il ricettario di Benedetta Rossi, ormai star social e televisiva e libri di youtuber. Per quanto riguarda la manualistica universitaria i testi più acquistati sono stati quelli di diritto privato e analisi matematica.

Non manca la musica nelle preferenze di acquisto dei neo diciottenni: in pole position l’album “Famoso” di Sfera Ebbasta, seguito da “Persona” il sesto album del King dl rap italiano, Marracash. Al terzo posto c’è Ultimo, giovane cantautore romano, con “Colpa delle favole”. Per quanto riguarda i Dvd, invece, troviamo primi su tutti ancora Harry Potter e Joker. Mentre tra gli eBook spiccano “La ragazza della neve” e la serie di successo “Bridgerton”.

A breve ripartirà la nuova edizione del Bonus Cultura di 500 euro, rivolto quest’anno ai nati nel 2002, spendibile su Amazon.it entro il 28 febbraio 2022 per l’acquisto di qualunque tipo di prodotto culturale. Un’occasione da non lasciarsi scappare!