Banca Valdichiana, Fabio Becherini nominato nuovo direttore generale

Avvicendamento alla Direzione Generale di Banca Valdichiana – Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano. Dal 1 aprile nuovo DG, ad interim, sarà Fabio Becherini, nella foto, attuale Direttore Generale di Banca Terre Etrusche e Maremma (TEMA); Becherini prende il posto di Danilo Trabacca che, dopo un’esperienza di circa due anni, assume un nuovo incarico nell’ambito di ICCREA, la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Il passaggio di consegne tra i due manager si è svolto, in un clima di grande cordialità, presso la sede di Chiusi di Banca Valdichiana, alla presenza del Presidente Fabio Tamagnini. Nessuna cerimonia ma un incontro di lavoro sereno e fattivo. A Trabacca, che assunse l’incarico il 1 luglio 2019 dopo un breve periodo come vice-Direttore, il Presidente ha rivolto un ringraziamento a nome dell’intera compagine sociale, soprattutto per il grande impegno profuso prima per modernizzare la banca e poi, lungo l’arco del 2020, per fronteggiare l’emergenza da coronavirus e per preparare l’annunciata fusione con Banca TEMA. “L’incarico a Becherini va visto proprio in questa logica – ha detto Tamagnini – in quanto anticipa semplicemente quanto avverrà in fatto di management dopo la fusione”.