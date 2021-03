Tim, l’assemblea degli azionisti rinnova il cda

L’Assemblea degli Azionisti di TIM si è svolta oggi, nel rispetto delle disposizioni eccezionali di cui al Decreto-legge n. 18/2020 – quindi senza la presenza fisica dei soci -, con la partecipazione del 59,1% del capitale ordinario della Società.

L’Assemblea:

ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 di TIM S.p.A. che si è chiuso con un utile netto pari a 7,2 miliardi di euro (oltre 99% voti favorevoli);

ha approvato il pagamento del dividendo sulla base dell’importo di 1 euro cent per azione ordinaria, 2.75 euro cent per azione risparmio. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 23 giugno 2021 con stacco cedola il 21 giugno 2021 e record date il 22 giugno 2021 (oltre 99% voti favorevoli);

ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, in entrambe le sezioni (politica 2021: circa il 94% dei voti a favore; consuntivo 2020: oltre il 94% dei voti a favore);

ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023).

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione la lista di maggioranza, avendo ottenuto circa il 95% dei voti, è risultata quella presentata dal precedente Consiglio di Amministrazione, da cui sono stati pertanto tratti i seguenti dieci Amministratori:

1. Salvatore Rossi, nato a Bari il 6 gennaio 1949 *

2. Luigi Gubitosi, nella foto, nato a Napoli il 22 maggio 1961

3. Paola Bonomo, nata a Marostica (Vicenza) il 15 maggio 1969 *

4. Franck Cadoret, nato a Marsiglia (Francia) il 17 marzo 1957

5. Luca De Meo, nato a Milano il 13 giugno 1967 *

6. Arnaud de Puyfontaine, nato a Parigi (Francia) il 26 aprile 1964

7. Cristiana Falcone, nata a Roma il 26 febbraio 1973 *

8. Giovanni Gorno Tempini, nato a Brescia il 18 febbraio 1962

9. Marella Moretti, nata a Torino il 4 novembre 1965 *

10. Ilaria Romagnoli, nata a Roma il 20 settembre 1967 *

* Ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza

Dalla lista depositata da un gruppo di gestori e SICAV (il cui elenco è consultabile al seguente indirizzo), che ha ottenuto oltre il 4% dei voti, sono stati eletti i restanti cinque Amministratori:

11. Maurizio Carli nato a Bergamo il 14 agosto 1958 *

12. Paola Sapienza nata a Catania il 19 marzo 1965 *

13. Federico Ferro Luzzi nato a Roma il 22 settembre 1968 *

14. Paola Camagni nata a Milano il 22 dicembre 1970 *

15. Paolo Boccardelli nato a Roma il 7 agosto 1971 *

* Ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza

I possessi azionari dei Consiglieri Rossi, Gubitosi, Bonomo, Cadoret, de Puyfontaine e Moretti (già presenti nella precedente compagine consiliare) sono stati dichiarati nell’ambito della relazione in materia di politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (consultabileall’indirizzo) e le operazioni di compravendita dai medesimi effettuate sono oggetto di disclosure alla pagina. Non si dispone di informazioni su eventuali partecipazioni azionarie dei restanti Consiglieri.

Quanto al Collegio Sindacale,

la lista presentata da Vivendi S.A. ha ottenuto oltre il 41% dei voti e si è dunque qualificata come lista di maggioranza;

la lista presentata da un gruppo di gestori e SICAV (il cui elenco è consultabile all’indirizzo) ha ottenuto oltre il 38% dei voti;

la lista presentata da Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto circa il 18% dei voti.

Presidente dell’organo di controllo è stato nominato il capolista della lista presentata da gestori e SICAV con circa il 90% dei voti a favore (partecipante alla votazione circa il 25% del capitale). In applicazione del meccanismo di nomina previsto in Statuto, il Collegio Sindacale risulta dunque composto come segue:

Sindaci effettivi:

Francesco Fallacara, nato a Bari il 14 giugno 1964 – Presidente (lista gestori e Sicav)

Angelo Rocco BONISSONI, nato a Bollate (MI) il 13 aprile 1959 (lista Vivendi)

Francesca DI DONATO, nata a Napoli il 2 aprile 1973 (lista Vivendi)

Anna DORO, nata a Firenze il 5 settembre 1965 (lista gestori e Sicav)

Massimo GAMBINI, nato a Bologna il 3 novembre 1957 (lista Vivendi)

Sindaci supplenti:

Ilaria Antonella BELLUCO, nata a Noventa Vicentina (VI) il 25 luglio 1983 (lista Vivendi)

Laura FIORDELISI, nata a Bordighera (Imperia) il 13 agosto 1974 (lista gestori e Sicav)

Franco Maurizio LAGRO, nato a Torino il 28 gennaio 1958 (lista Vivendi)

Paolo PRANDI, nato a Brescia il 23 marzo 1961 (lista gestori e Sicav)

L’Assemblea in ultimo ha determinato il compenso complessivo del nuovo Consiglio di Amministrazione in un massimo di 2,2 milioni di euro annui lordi, rimettendone il riparto al Consiglio medesimo (voti favorevoli: circa il 99%) e fissato gli emolumenti del Collegio Sindacale in 135 mila euro lordi annui per il Presidente, 95 mila euro lordi annui per ciascun Sindaco effettivo e 15 mila euro lordi annui aggiuntivi per il Sindaco effettivo chiamato a far parte dell’Organismo di Vigilanza (voti favorevoli: oltre il 99%).