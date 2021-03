Willy Chavarria: nuovo designer per Calvin Klein

Il designer californiano Willy Chavarria ha fatto il suo ingresso lo scorso febbraio in Calvin Klein per curare la linea menswear del celebre marchio statunitense, che dal 2002 fa parte del gruppo PVH.

Certamente Chavarria è un nome noto nel settore della moda maschile, non solo per le collaborazioni con varie maison, da quelle di nicchia come Voler e Dickies Construct a quelle di fama internazionale quali Ralph Lauren e American Eagle Outfitters, ma anche per aver collaborato con personaggi del calibro di Kanye West, curando il suo brand Yeezy per due anni. Inoltre le creazioni del fashion designer americane sono state indossate da star mondiali come Lady Gaga e Kevin Durant.

L’arrivo a Calvin Klein segna certamente un momento importante nella sua carriera, ma anche nella storia della casa di moda che, oltre a Chavarria, ha dato il via, a partire dal 2018 con l’uscita del direttore creativo Raf Simons, a una serie di cambiamenti degni di nota.