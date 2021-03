Gruppo DDB Italia lancia DDB FTW

Gruppo Ddb Italia ha lanciato in Italia Ddb Ftw, un’agenzia specializzata in e-sport e gaming. L’obiettivo è aiutare le aziende ad entrare nell’entertainment, settore in continua evoluzione a livello globale. L’agenzia riconosce l’importanza di questa categoria come canale per raggiungere i tre miliardi di persone che si identificano come giocatori e prevede di fornire soluzioni globali e locali a clienti e partner.

Ddb Ftw Italy fornisce metodi soluzioni innovative nelle categorie sport ed e-gaming e collabora con realtà importanti come Esl, una delle agenzie più influenti e specializzate in questo ambito.

Inoltre Ddb Ftw Italy fornirà ai propri clienti la collaborazione con Insightful, la società di data&market research specializzata in gaming ed e-sport, per associare alla creatività i giusti insight.

Niccolò Arletti, Ceo di DDB Group Italy, dice:

“Per una qualunque marca che ambisca a restare rilevante e attiva nei prossimi anni, la comprensione del mercato del gaming sarà a dir poco essenziale. Circa il 49% degli Italiani online già oggi sono gamers ed è una percentuale che presenta dei dati sociodemografici tutt’altro che scontati, trasversali a genere, età, provenienza e reddito. Stiamo parlando di un fenomeno pop incredibilmente inclusivo che va molto oltre il semplice passatempo, che sempre di più contamina musica, moda, sport, linguaggio, la vita di tutti i giorni, insomma”.

Darko Silajdžić, CEO del network Ddb Ftw, afferma:

“In un mondo che cambia, segnato da pandemia e distanziamento, sono identificabili dei macro-trend in tutte le categorie e nessuno con altrettanto potenziale quanto quello del gaming e degli esport. Da giocatore capisco che la prossima generazione, a discapito dei luoghi fisici, si incontrerà sempre più su piattaforme come Fortnite”