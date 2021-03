WINDTRE aderisce all’Earth Hour del WWF

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, aderisce anche quest’anno all’Earth Hour, la grande mobilitazione globale del WWF che invita cittadini, imprese e istituzioni a spegnere le luci per un’ora, il 27 marzo dalle 20:30. Un gesto semplice che esprime il comune impegno per dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. In occasione dell’Earth Hour, WINDTRE spegnerà le luci di tutte le sedi principali. L’azienda, inoltre, in collaborazione con WWF Italia, promuove l’evento verso i clienti e i dipendenti tramite i canali web e social e con il coinvolgimento dei propri punti vendita e partner nella diffusione della campagna. Per WINDTRE, sarà anche l’occasione di ricordare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del proprio impatto ambientale definiti con WWF Italia nel 2017. Un impegno che ha portato l’azienda, in tre anni, a ridurre di oltre il 70% le proprie emissioni di CO2 per unità di traffico e del 16% quelle assolute, nonostante la crescita esponenziale delle connessioni da parte dei propri clienti.