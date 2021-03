We Are Social lancia la unit sportiva. Alla guida Pietro Zambetti

We Are Social Sport è la nuova divisione di We Are Social che pone al centro il marketing sportivo. Il team è composto da 30 specialisti con competenze trasversali

We are Social, “socially-led creative agency, entra nel settore del marketing sportivo con We Are Social Sport. L’obiettivo è di interpretare l’evoluzione del marketing sportivo e cavalcare i nuovi trend per aiutare i brand a creare esperienze rilevanti per le persone.

A guidare il team di 30 specialisti c’è Pietro Zambetti che assume l’incarico di Head of We Are Social Sport, dopo aver ricoperto il ruolo di Group Account Director all’interno della stessa agenzia.

We Are Social Sport sta già lavorando con i clienti dell’agenzia che hanno nel proprio core business lo sport, come Adidas, Serie A e Blizzard, e stringerà nuove collaborazioni con i diversi player che operano nel settore per rispondere a ogni tipo di esigenza nel settore della comunicazione.

“Siamo da sempre vicini al mondo dello sport grazie a una serie di clienti che fanno della componente sportiva il proprio core business o uno dei principali asset di comunicazione. All’interno di We Are Social Sport abbiamo racchiuso tutta l’esperienza maturata nel corso degli anni in questo ambito: una squadra dalle competenze trasversali, che lavora in modo flessibile, e che, insieme a Pietro, saprà guidare i brand nella comprensione di un settore che è in continua evoluzione, rispondendo a ogni tipo di esigenza di comunicazione”, commentano Gabriele Cucinella, Stefano Maggi e Ottavio Nava, ceo dell’agenzia.