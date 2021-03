Snapchat entra nel settore moda con l’acquisizione di Fit Analytics

L’intenzione di Snapchat è chiara: vuole crescere nel mondo del commercio di moda e lo fa attraverso l’acquisizione di Fit Analytics, startup tedesca che aiuta gli acquirenti a trovare la misura giusta di scarpe e abbigliamento da acquistare online grazie allo sviluppo di una tecnologia innovativa. Inoltre, la startup fornisce strumenti di personalizzazione e analisi utili nelle scelte strategiche. Tra i clienti di Fit Analytics ci sono brand internazionali come The North Face, Asos, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Patagonia, Jd Sports, Lacoste e Pull & Bear.

“Questa acquisizione rafforzerà la posizione di Fit Analytics come leader del settore nella tecnologia dell’abbigliamento e delle calzature – ha dichiarato Sebastian Schulze, amministratore delegato e fondatore della startup -. Il nostro obiettivo principale in futuro sarà scalare il business di Fit Analytics e collaborare con Snap per far crescere la loro piattaforma di acquisto, sfruttando la nostra tecnologia e competenza. I nostri team eseguiranno congiuntamente offerte di shopping, moda e stile di nuova generazione”.