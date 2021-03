Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino confermato Presidente

Il Consiglio Generale di Federauto, organizzazione associativa rappresentante le imprese concessionarie di vendita e assistenza di autovetture, nel prorogare le responsabilità sociali per il triennio 2021-2024, ha rinnovato Adolfo De Stefani Cosentino nella carica di Presidente

Su proposta del neo Presidente De Stefani Consentino, sono stati cooptati nel nuovo Comitato Esecutivo: Francesco Ascani (Ad Motor, Perugia), Andrea Cappella (Autocentri Balduina, Roma), Gianandrea Ferrajoli (Mercar, Salerno), Carlo Alberto Jura (Spazio, Torino), Plinio Vanini (Autotorino, Sondrio), Francesco Maldarizzi (Maldarizzi Automotive, Bari), Roberto Bolciaghi (Renord, Milano), Sergio Tumino (ST Sergio Tumino, Ragusa).



Pietro Maresca, presidente della Federazione Concessionarie Confcommercio Ascom Bologna ha commentato:

“Come Federazione Concessionarie Confcommercio Ascom Bologna ci complimentiamo con Adolfo De Stefani Cosentino per la sua riconferma come presidente di Federauto, conferma che assicura continuità all’ottimo lavoro svolto anche in una situazione non facile. A Cosentino ed a tutto il rinnovato Comitato Esecutivo i migliori auguri di un buon lavoro per questo triennio in cui ci attendono nuove sfide ed in cui la mobilità avrà un ruolo determinante nella transizione ecologica”.