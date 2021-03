Il CDA di GVS approva il bilancio 2020: ricavi in aumento del 60%.

Principali indicatori di risultato del Gruppo GVS per l’esercizio 2020, messi a confronto con i risultati dell’esercizio 2019:

• Ricavi pari a 363,3 milioni di Euro, in crescita del 59,8% rispetto ai 227,4 milioni di Euro dell’esercizio 2019;

• EBITDA Normalizzato[1] pari a 144,06 milioni di Euro, in crescita del 131,4% rispetto ai 62,3 milioni di Euro dell’esercizio 2019, con un margine sui ricavi del 39,7%. EBITDA pari a 138,4 milioni di Euro, in crescita del 122,4% rispetto ai 62,2 milioni di Euro dell’esercizio 2019, con un incidenza sui ricavi pari al 38,1%;

• EBIT Normalizzato[2] pari a 128,6 milioni di Euro, in crescita del 159,1% rispetto ai 49,6 milioni di Euro dell’esercizio 2019. EBIT pari a 119,0 milioni di Euro, in crescita del 160,6% rispetto ai 45,66 milioni di Euro dell’esercizio 2019, con un’incidenza sui ricavi pari al 32,8%;

• Risultato Netto Normalizzato[3] pari a 87,2 milioni di Euro, in crescita del 138,6% rispetto ai 36,6 milioni di Euro dell’esercizio 2019. Risultato Netto pari a 78,08 milioni di Euro, in crescita del 136,0% rispetto a 33,09 milioni di Euro dell’esercizio 2019;

• Posizione Finanziaria Netta positiva per 31,6 milioni di Euro, mentre al 31 dicembre 2019 era negativa per 103,1 milioni di Euro;

• Proposto dividendo di Euro 0,13 per azione, pari a complessivi Euro 22.750.000,00;

• Conferiti i poteri al Presidente per convocare l’assemblea ordinaria in data 27 aprile 2021Zola Predosa (BO), 19 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A., leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, riunitosi oggi a Zola Pedrosa (BO), ha approvato il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS. “Credo che i numeri che oggi comunichiamo rappresentino perfettamente quello che il nostro Gruppo è in grado di fare su scala globale. Il 2020 è stata la nostra rampa di lancio per dimostrare il valore del team e del Gruppo così da poter iniziare a guardare al futuro con ancor più ambizione.” – ha commentato Massimo Scagliarini, Amministratore Delegato di GVS – “Gli obiettivi per il 2021 sono come sempre molto sfidanti, ma sono certo che il nostro team saprà raggiungerli con successo. Per confermare e poi accelerare la crescita del Gruppo, ci focalizzeremo su una nuova visione ESG che ci porti verso l’impatto 0, su un’ulteriore espansione geografica in particolare nei mercati asiatici, sul lancio di nuove linee di prodotto per ogni singola divisione e sulle attività di M&A che ci permetteranno di cogliere nuove opportunità.”