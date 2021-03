Olanda risparmia un miliardo di euro in sanità con Value based healthcare

In programma il 18 marzo l’evento “Human Value Based Healthcare – La persona e il network” per mettere la persona al centro della sanità, migliorando le cure e risparmiando ingenti risorse pubbliche. Il caso dell’Olanda che ha risparmiato nel 2019 un miliardo di euro in sanità varando progetti innovativi che hanno migliorato la salute dei pazienti e aumentato la produttività del sistema

Grazie all’applicazione del metodo Value Based Healthcare nel 2019 l’Olanda ha risparmiato un miliardo di euro di spesa sanitaria, migliorando nel contempo i risultati clinici e il benessere dei pazienti, e si stima che questo strumento le consentirà di risparmiare da oggi al 2040 ulteriori 25 miliardi di euro*.Questo metodo ha oggi la sua evoluzione nell’approccio Human Value Based Healthcare, che mette al centro la persona – non solo il paziente – all’interno del network dell’ecosistema Sanità in modo che tutti gli “attori” connessi portino un reciproco vantaggio: pazienti, medici di base, specialisti, centri, ma anche territorio, assicurazioni, piattaforme tecnologiche, volontariato, investitori, start-up, ecc…Questo approccio “Win-win” da cui ognuno trae valore, potenzia e amplia l’obiettivo di rinnovare il modello organizzativo in sanità per migliorare i benefici alla salute dei pazienti e aumentarne la produttività. A questo nuovo approccio nell’organizzazione della sanità la società di consulenza Your Business Partner dedica annualmente un workshop la cui edizione 2021, in programma on-line il 18 marzo dalle ore 16 alle 19, è intitolata Human Value Based Healthcare – La Persona e il Network. Al centro di questa edizione vi è il concetto di network, cioè la connessione tra le persone e gli stakeholder del sistema sanitario, facilitata dalla tecnologia, che nella sanità di oggi è il principale mezzo per migliorare i risultati clinici e limitare i costi, perché riduce gli errori, il numero di visite inutili e le diverse forme di spreco e inefficienza. Sottolinea Maria Rosaria Natale, fondatrice e CEO di Your Business Partner: “La persona va posta al centro del sistema sanitario mentre il network deve essere lo strumento che permette la continua e costante relazione tra tutti gli “attori” per creare il reciproco valore: clinico, di conoscenza, di condivisione di informazioni, economico, di tempo. Questo modello è particolarmente evidente durante l’attuale pandemia, un momento così drammatico e sfidante che ha posto la comunità clinica ad un bivio di non-ritorno: o funziona il sistema di relazione tra clinici – lo specialista con il medico di base, con l’infermiere, tra centri etc – o la sanità stessa non funziona”.

Maria Rosaria Natale , fondatrice e CEO di Your Business Partner

Isabella Fumagalli, CEO BNP Paribas Cardif

Tiziana Mele, Managing Director di Lundbeck Italia

Marina Veldanova, Head of Healthcare Development Center – Skolkovo Management School (Mosca)

Andrea Bizzi, Global Marketing Head Chiesi Group

Giuseppe Fraizzoli, CEO Humanitas Gavazzeni, Humanitas Castelli, Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, Clinica Fornaca

, CEO Humanitas Gavazzeni, Humanitas Castelli, Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, Clinica Fornaca David Ravech, Director Doctor Care Anywhere, Rapid Health

Nel corso dell’evento, in continuità con la prima edizione svolta in presenza a Milano il 25 Novembre 2019, si ragionerà in dialogo su progetti in essere, su modalità realmente accadute e condivisibili. Quindi fatti e non parole per capire che è possibile cambiare perché molti già sono cambiati. Prima attraverso una conversazione aperta con i protagonisti per presentare i punti di novità delle esperienze di network e per connettere idee e soluzioni; poi in break out rooms dedicate per approfondire i temi emersi e permettere la partecipazione attiva di tutti i partecipanti. Rispetto alla prima edizione, totalmente focalizzata sui panelist della sanità, questo secondo evento allarga le prospettive, includendo nuovi interlocutori nel dialogo: tecnologia, assicurazioni, ricerca e università, oltre che ospedali e aziende farmaceutiche.La Value Based Healthcare: il caso dell’Olanda*Nel 2018 la spesa sanitaria olandese è stata di 90 miliardi di euro. Nei prossimi anni, a causa dell’aumento della durata della vita, questa spesa crescerà più velocemente dell’incremento dell’età e si stima che nel 2040 arriverà a 175 miliardi di euro. I due settori in cui la cui spesa crescerà più velocemente sono l’assistenza agli anziani e la salute mentale. Applicando la Value Based Healthcare, il sistema sanitario olandese nel 2019 ha risparmiato un miliardo di euro, pari al 1,2% della spesa sanitaria complessiva. Oggi si registrano in Olanda 173 progetti di riforma dei processi di cura sulla base di questa strategia di gestione. Ad esempio, un progetto sul diabete prevede la presa in carico complessiva del bambino, in collaborazione con la sua famiglia, da parte di un team multidisciplinare in grado di occuparsi della patologia e delle sue comorbidità; misurazione, tracciamento e analisi dei risultati clinici; pagamento delle prestazioni sulla base dei risultati clinici e la personalizzazione del ciclo di cure.Questo progetto ha portato a un migliore stato di salute dei pazienti e una riduzione del costo annuo medio per ciascunoda 7.350 euro a 3.270 euro. Value Based Healthcare e Human Value Based HealthcareValue Based Healthcare è una strategia che intende definire nuovi modelli sanitari basati sul valore, per migliorare gli esiti sulla salute dei pazienti, pur contenendo le risorse per la crescita sostenibile del Servizio Sanitario Nazionale.L’approccio Human Value Based Healthcare ne riprende gli obiettivi ponendo l’attenzione sulla relazione medico-paziente, intesa come relazione umana prima ancora che professionale. Pertanto, le novità e le modifiche organizzative che introduce non sono più individuate e stabilite dal management secondo un percorso top-down ma costruite in un’ottica collaborativa da tutti gli attori coinvolti.