Nasce un app per per le persone sorde

In Italia, d’ora in poi, anche le persone sorde potranno effettuare delle telefonate avvalendosi in tempo reale di un interprete nella lingua dei segni. E’ quanto nasce a Ravenna grazie all’iniziativa della cooperativa ‘Service & Work’ che presenta ‘Tellis’, una app gratuita per smartphone, tablet e pc: alla persona non udente basterà comporre il numero della persona desiderata e tramite videochiamata l’interprete LIS tradurrà i segni in voce e viceversa oppure tramite labiolettura per i sordi oralisti. “Gli interpreti Lis vengono selezionati tra professionisti altamente qualificati e sono messi a disposizione dalla cooperativa ‘Service & Work’ che da anni lavora in questo genere di servizi”, spiegano Matilde Pirazzini e Celeste Pirazzini, collaboratrici della cooperativa e membri del gruppo di lavoro per il progetto Tellis, all’interno del quale è presente anche Andrea Leotardi, tecnico informatico. “Gli utenti di Tellis – spiega Marian Manea, presidente della cooperativa – possono usufruire di un video-interprete su appuntamento oppure senza appuntamento negli orari di apertura del servizio: telefonando o recandosi di persona presso sportelli di enti pubblici e privati. Per garantire una sempre maggiore realizzazione delle potenzialità di Tellis – aggiunge – stiamo valutando di creare sinergie con diverse istituzioni affinché il servizio diventi stabile e a completa disposizione in primis per i cittadini sordi – conclude il presidente – che potranno così avere pari opportunità comunicative e relazionali con le persone udenti, conducendo una vita qualitativamente migliore e indipendente”.