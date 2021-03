Facebook aggiungerà informazioni verificate a tutti i post sui vaccini

Facebook ha deciso di ampliare la sua strategia di segnalazione delle fake news che circolano sui vaccini anti Covid arrivando a contrassegnare tutti i contenuti pubblicati sul social che accennano al tema con collegamenti a informazioni attendibili. Presto inoltre il portale includerà informazioni su dove e come prendere appuntamento per la propria dose

Social network e piattaforme di condivisione portano avanti ormai da tempo una lotta contro la disinformazione che però sempre più spesso sembra vana. La campagna vaccinale che dovrà arginare l’impatto del coronavirus nel mondo è qualcosa di mai affrontato prima, uno sforzo che non deve assolutamente rimanere vano. Per questo Facebook ha deciso di ampliare la sua strategia di segnalazione delle fake news che circolano sui vaccini anti Covid arrivando a contrassegnare tutti i contenuti pubblicati sul social che accennano al tema con collegamenti a informazioni attendibili.

Etichette sotto a tutti i post sui vaccini

Fino ad oggi i tentativi di moderazione su Facebook erano rivolti solamente ai post che contenevano affermazioni false sui vaccini, ma ora che i preparati si stanno rendendo disponibili in tutto il mondo il social ha deciso che vale la pena apporre una notifica sotto a ogni contenuto che parla del delicato tema — il tutto mentre la normale azione di rimozione della disinformazione continua senza interruzioni. Lo scopo è duplice: da una parte ribadire quali sono le posizioni ufficiali della comunità scientifica e dell’OMS senza rischiare che alcune fake news sfuggano ai controlli; dall’altra approfittare dell’occasione per offrire agli utenti informazioni aggiuntive sul tema, incluso dove e come prendere un appuntamento per la propria dose.

Il centro informazioni arriva su Instagram

Il gruppo sta coordinandosi con i Paesi in cui è attivo per compilare apposite sezioni al riguardo, che saranno visibili insieme a quelle già a disposizione nel centro informazioni su Covid-19 allestito già da tempo a questo indirizzo, in numerose lingue e con informazioni personalizzate per ogni Paese. Il portale sta inoltre per fare il suo debutto anche su Instagram, insieme a sticker dedicati che gli utenti potranno apporre all’interno delle storie.











