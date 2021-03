Ascopiave, risultato operativo a 29,2 mln

Il consiglio di amministrazione di Ascopiave ha approvato i risultati di esercizio 2020 e proposto un dividendo da 0,16 euro per azione. Il margine operativo lordo si chiude a 63,8 milioni (44,9 milioni nell’esercizio 2019), il risultato operativo a 29,2 milioni euro (21,6 milioni l’anno precedente) e l’utile netto consolidato a 58,7 milioni di euro (493,2 milioni in 2019). Sull’utile netto consolidato 2019 pesava un provento non ricorrente legato alla plusvalenza netta generata nell’ambito del perfezionamento della partnership con il Gruppo Hera (443,5 milioni di euro). “Il gruppo ha chiuso l’esercizio con risultati migliori rispetto alle aspettative – spiega il presidente di Ascopiave, Nicola Cecconato, nella foto – i margini operativi registrano una significativa crescita, grazie principalmente al consolidamento delle attivita’ di distribuzione del gas acquisite nel corso del 2019 e alla partnership strategica realizzata nel ramo vendita. L’utile netto conseguito è comunque frutto di un aumento del contributo delle attività di distribuzione rispetto alle attivitaà commerciali, e questo in perfetta coerenza con gli obiettivi di riposizionamento strategico del gruppo verso attivita’ regolate con un minore profilo di rischio. Il risultato complessivo dell’anno, che supera i 58 milioni di euro, è sostenuto anche dagli effetti positivi di alcune scelte di ottimizzazione fiscale che hanno consentito di creare valore attraverso l’esercizio di alcune opzioni introdotte dalla normativa tributaria entrata in vigore nella seconda parte dell’esercizio”.