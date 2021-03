Maire Tecnimont, accordo con Agylix per lo sviluppo di impianti di riciclo chimico

Maire Tecnimont (nella foto, l’a. d. Pierroberto Folgiero), tramite NextChem, e Agilyx, pioniera nel riciclo avanzato della plastica post-consumo, hanno firmato un accordo per supportare lo sviluppo di impianti di riciclo chimico avanzato a livello mondiale. L’accordo integra la tecnologia avanzata di pirolisi di Agilyx con l’esperienza di NextChem, leader nel licensing, nello sviluppo e nei servizi Epc per soluzioni di riciclo della plastica. “Scopo della partnership è accelerare l’implementazione di impianti di riciclo chimico a livello mondiale”, spiega una nota; in una fase iniziale le due società intendono sviluppare una serie di progetti di riciclo chimico per terze parti. Il focus iniziale sarà su due progetti già identificati, uno in Europa e uno in Sud America.