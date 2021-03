Sandro Amabili diviene Head of We Are Social Studio

We Are Social, società attiva per creare connessioni tra brand e persone per la comprensione di comportamenti e di esigenze volte a favorire il business affiancando i clienti nell’approccio strategico e creativo nella creazione di campagne, annuncia un nuovo upgrade gestionale per il suo team tra cui, la designazione di un nuovo Head of We Are Social Studio, Sandro Amabili

Amabili diviene Head of We Are Social Studios per We Are Social, attivandosi così in un ruolo centrale per l’incremento della unit di produzione dell’agenzia e coordinerà una squadra di oltre 20 professionisti al fianco del manager Daniele Piazza, responsabile del comparto creativa, attivandosi sui progetti di alcuni clienti importanti dell’agenzia, del calibro di Barilla, Lavazza e Netflix. La promozione manifesta oggi l’ennesima tappa nella carriera



professionale che Amabili ha seguito all’interno di We Are Social negli ultimi 6 anni, durante i quali, come Group Account Director, ha coadiuvato alla gestione e al potenziamento del business dell’agenzia.

Suddetto, Gabriele Cucinella, Ottavio Nava e Stefano Maggi, in qualità di CEO di We Are Social, precisano:

“Sandro, che è un solido punto di riferimento dell’agenzia, ha seguito da vicino l’evoluzione del nostro team di produzione, ne conosce le potenzialità e le eccellenze: grazie alle sue competenze, saprà accompagnarlo nella comprensione delle esigenze di comunicazione dei brand, in un contesto, in cui formati, linguaggi e modalità di fruizione evolvono continuamente”.