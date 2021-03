ACEA ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 3,4 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2019. L’EBITDA si è attestato a 1.155 milioni di euro (+11% rispetto al 2019), l’EBIT a 535 milioni di euro, mentre l’utile netto del gruppo è stabile a 285 milioni di euro. Soddisfazione per l’a. d. Giuseppe Gola, che ha rimarcato l’elevata capacità di resilienza del gruppo. Per conoscere dettagliatamente i risultati di ACEA, cliccate qui.