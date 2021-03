4W Marketplace e Xandr unite per il programmatic native di Microsoft in Italia

4W Marketplace, network pubblicitario e una realtà tutta italiana e indipendente leader nel mercato del digital advertising insieme a Xandr, divisione pubblicitaria e di analisi di WarnerMedia Commercial, comunicano la fusion che permetterà al network di editori premium, di cui è Marketing Manager Massimo Pattano, di incrementare in maniera rilevante la sua offerta accrescendo al contempo l’inventory

A sinistra Massimo Pattano e Alfonso Mariniello a destra

4w MarketPlace e Xandr annunciano una partnership commerciale per i formati native su MSN e Outlook.com in Italia. Questa potente partnership acconsente a 4w di estendere in maniera sostanziale la sua offerta native in modalità programmatica, andando ad accrescere la propria inventory di altri 1,9 miliardi di impression mensili, con una target audience di alta qualità, base perfetta per importanti pianificazioni a performance ma, grazie alla tipologia dei formati, adeguata anche ad azioni di brand awareness.



Si tratta di formati nativa tra cui un annuncio dalle grandi dimensioni esposto above-the-fold sulla home page di MSN, all’interno del carousel princiapale delle notizie, oltre ai classici formati annunci di testo-immagine integrati nei contents delle differenti sezioni e nell’apposita striscia “Offerte” e al formato in-feed tra i messaggi di posta.

La home page di MSN concede, da una parte, un’esperienza utente senza interruzioni, dall’altra i benefici per l’investitore dell’acquisto in programmatico. Sulla piattaforma Outlook.com, si evince nella nota, l’ambiente fresco e ordinato attira milioni di utenti unici al mese e permette tassi di visibilità particolarmente alti con i suoi 30 milioni di impression native.

I formati sono agibili attraverso deal dediti con le più diffuse DSP, inclusa Invest DSP, prodotto chiave della piattaforma strategica di acquisto Xandr Invest, oltre che in open exchange.

Massimo Pattano, Marketing Manager di 4W Marketplace:

“La storia di 4w è strettamente legata a quella del native advertising in Italia, che nel tempo è cresciuto e si è evoluto, sia nei formati che nella modalità di gestione – e prosegue – si è sempre impegnata nell’interpretare lo sviluppo del native preservandone le caratteristiche di chiarezza, efficacia e non invasività ed evitando tutto ciò che ha snaturato questa modalità di comunicazione. Questa partnership con Xandr si inserisce perfettamente nell’offerta native di 4W andando a rafforzare in maniera importante la nostra proposta premium in programmatico”.



Alfonso Mariniello, in qualità di Country Manager di Xandr in Italia:

“Siamo molto soddisfatti di collaborare con 4w MarketPlace al fine di valorizzare al meglio l’inventory native di MSN. Siamo sicuri che la partnership con 4w MarketPlace, la prima società ad introdurre il concetto di native nel nostro mercato, porterà valore a tutte le società coinvolte”.