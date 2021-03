Tre nomine in Fimer

La società attiva nell’offerta di differenti portfolio completi di inverter solari comprendente inverter di stringa monofase e trifase oltre a grandi inverter centralizzati, comunica la nomina di 3 nuovi manager: Roberto Basile in qualità di Chief Marketing Officer, Florian Chan nelle vesti di Director Business Line Residenziale e, infine, Maren Schmidt De Angelis come Managing Director Business Line Utility

Basile, in passato Brand Manager di Yamaha Motor Group e con un ventaglio di esperienze di oltre vent’anni nel settore Marketing e Comunicazione, avrà il compito di definire e gestire le strategie di Marketing e comunicazione per quel che concerne tutti i canali a livello globale.

Chan, in precedenza Director Distribution per l’Europa in Sungrow Deutschalnd, colosso tra i brand di inverter, tra i più bancabili al mondo con oltre 154 GW installati in tutto il mondo fino a dicembre 2020, prende l’incarico di Managing Director per la divisione Residenziale.

Schmit De Angelis, Top quality manager in Hanwha QCELLS e Orcan Energy, è stata investita della carica di Managing Director per la divisione Utility.

Ai rispettivi due Managing Director è stata commissionata la mission di potenziare ulteriormente la posizione del Gruppo Fimer a livello globale nelle due divisioni, gestendo una squadra che comprende al suo interno figure professionali fortemente qualificate. La loro annessione all’interno del Gruppo è perfettamente in linea con l’obiettivo prefissato dal Gruppo, già precedentemente evinto dalla recente espansione internazionale rivelata con il recente acquisto della divisione di inverter solari di ABB, che ne ha alimentato la presenza a livello globale.