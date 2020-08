Banca Popolare di Bari, prorogata la scadenza dell’offerta transattiva per i soci

La Banca Popolare di Bari in AS, anche tenuto conto delle numerose adesioni raccolte ad oggi, oltre 8.000, all’offerta transattiva riservata ai soci che hanno partecipato agli aumenti di capitale del 2014 o del 2015 e che presentano i requisiti necessari, al fine di agevolare eventuali ulteriori richieste, comunica che il termine di scadenza del periodo di adesione, originariamente fissato al 31 luglio 2020, è prorogato a lunedì 10 agosto 2020.

Lo si legge in una nota della banca in cui si precisa che restano invariate la documentazione, le modalità di adesione e le condizioni sospensive.