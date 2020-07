Jeep, arrivano Renegade 4xe e Compass 4xe “made in Italy”

Sono ordinabili da luglio in Italia e nei principali mercati europei, le nuove ibride plug-in “Renegade 4xe” e “Compass 4xe”. I nuovi modelli Jeep elettrificati per la regione Emea nascono in Italia, nello stabilimento di Melfi, che dal 2014 produce Jeep Renegade ed è la prima fabbrica Jeep a ciclo completo fuori dal Nordamerica, e sono “pionieri dell’evoluzione ‘verde’ del brand”. “Questi due modelli – ha detto, infatti, Antonella Bruno, Head of Jeep Brand EMEA, nel corso di una conferenza stampa online – inaugurano un percorso che porterà all’elettrificazione dell’intera gamma Jeep entro il 2022”. “La versione ibrida – ha aggiunto – sarà prodotta non solo per l’Italia ma anche per l’export. E così Jeep diventa sempre più ‘italiana’. Questo – ha osservato ancora – significa lavoro nel nostro Paese; a regime più dell’80% delle Jeep vendute in Emea sarà prodotto in Italia. Melfi rappresenta un esempio unico di come efficienza, innovazione e sostenibilità possono andare di pari passo: non a caso le nuove 4xe sono prodotte proprio qui”. I modelli 4xe possono essere 100% elettrici, grazie alla batteria da 11,4 KWh abbinata al motore elettrico da 60 cavalli in grado di assicurare in media 50 km di autonomia in modalità puramente elettrica a zero emissioni. “Quelle che stiamo presentando oggi – ha aggiunto Antonella Bruno – – sono le Jeep con i consumi più bassi di sempre”.

Da questa settimana sono presenti negli showroom Jeep italiani, negli allestimenti Limited, S e Trailhawk (più la versione Business solo per Compass), con potenze da 190 e 240 CV, contenuti specifici di tecnologia e sicurezza, nuove esclusive funzionalità dedicate alla guida elettrica, soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox.

Tutti i modelli plug-in hybrid del marchio Jeep saranno caratterizzati dal badge 4xe, fondato su tre pilastri: efficienza, prestazioni, responsabilità. L’aumento della coppia motrice garantita dalla propulsione elettrica, e la possibilità di regolarla assicureranno ancora più capacità 4×4 su qualsiasi terreno. Infine, le emissioni di Co2 sono inferiori a 50 g/km nella modalità ibrida e i costi di gestione ridotti. Esteriormente i modelli 4xe mantengono le caratteristiche stilistiche delle versioni termiche, ma si contraddistinguono per l’inedito colore blue che caratterizza il badge ‘Jeep’ sul frontale e i badge ‘4xe’ e ‘Jeep’ sul posteriore. Anche i badge laterali con la scritta Renegade e Compass sfoggiano sfumature blue. La presa per la ricarica è protetta da un coperchio con sistema di apertura e chiusura a pressione, ed è situata sul fianco sinistro.

Nell’abitacolo, tutte le versioni presentano uno nuovo schermo TFT a colori da 7” e un display touchscreen da 8.4” Uconnect con integrazione Apple CarPlay, Android Auto e radio DAB. Entrambi offrono schermate specifiche per la guida elettrificata. Rispetto alle versioni con motore termico, i modelli 4xe presentano il nuovo selettore del nuovo cambio automatico a 6 marce, il comando “rotary” del Selec-Terrain aggiornato con le modalità per la guida AWD elettrificata (4WD Lock, 4WD Low, Hill descent control) per inserire le diverse modalità di guida: Auto/Snow/Mud&Sand/Rock (quest’ultima solo su Trailhawk) inclusa la nuova modalità Sport esclusiva dei modelli Renegade e Compass 4xe. Le vetture combinano un motore turbo a benzina da 1,3 litri con un motore elettrico situato sull’assale posteriore e alimentato da una batteria da 11,4 kWh ricaricabile durante la marcia o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica, utilizzando easyWallbox oppure l’avanzata Connected Wallbox, o da un punto di ricarica pubblica. Da solo, l’efficiente propulsore turbo da 1,3 litri eroga due livelli di potenza, 130 CV e 180 CV a cui si aggiungono 60 CV prodotti dal motore elettrico per un totale di 190 CV (versioni Limited per entrambi e Business solo su Compass) e 240 CV (Trailhawk e S). In termini di coppia, il motore elettrico produce 250 Nm e il motore termico 270 Nm.

Le nuove Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe PHEV prevedono una gamma composta dagli allestimenti Limited, S e Trailhawk – tutti con configurazione a trazione integrale (eAWD) e cambio automatico a sei marce. In più, solo su Compass, è presente anche l’allestimento Business. Numerose le opzioni di personalizzazione, con diverse colorazioni per gli esterni – fino a 18 diverse combinazioni tra monocolore o bicolore con tetto nero (disponibili in base all’allestimento) sulla Renegade e 22 sulla Compass.