Canon, Giuseppe D’Amelio nuovo Direttore Marketing Document Solutions e Pierluigi Fioretti nuovo DS Sales Director

Canon Italia ha annunciato due importanti nomine: quella di Giuseppe D’Amelio a nuovo Direttore Marketing DS e quella di Pierluigi Fioretti a nuovo DS Sales Director.



Giuseppe D’Amelio è in azienda dal 2015, ha guidato lo sviluppo dell’area Information Management, inserendo un approccio strategico combinato ad innovative metodologie di vendita, governance ed erogazione di servizi alle aziende.

Il percorso professionale di D’Amelio vanta un’esperienza ventennale in diversi settori, dove ha avuto modo di ricoprire incarichi di leadership e manageriali di responsabilità crescente in aziende di consulenza e servizi.

Nel suo nuovo ruolo si occuperà della creazione di piani di sviluppo e di trasformazione strategica per sostenere la crescita del business DS di Canon e di iniziative di brand awareness per sostenere le esigenze di innovazione e trasformazione digitale di clienti e partner.



Pierluigi Fioretti nel suo nuovo ruolo sarà responsabile di creare strategie di vendita mirate per favorire la crescita del business DS di Canon e di rispondere alle trasformazioni in atto sul mercato e alle esigenze di innovazione dei clienti.

Fioretti è entrato in Canon Solutions Italia Centro Sud nel 2010, prima come Direttore Commerciale, poi come Direttore Generale della società affiliata di Roma. In seguito, nel 2019 ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Canon Solutions Italia Srl Nord e Centro Sud.