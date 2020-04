Michelangelo Cianciosi fonda ADVANCED

Michelangelo Cianciosi è il fondare di ADVANCED, società di consulenza creativa di cui sarà anche Direttore Creativo Esecutivo e lascia la direzione creativa esecutiva di DigitalGo.

La nuova società si rivolge, oltre che ai clienti tradizionali, anche a coloro che hanno già esperienze nel campo del marketing e quindi necessitano di interfacciarsi con figure creative senza filtri e con agenzie che dovessero averne bisogno.

Silca, è tra i primi clienti, ADVANCED si sta occupando del lancio europeo di due app; Alleanza, per cui sta lavorando per il website e customer experience e Jeniot, società del gruppo Generali che si occupa di Iot. Inoltre, Cianciosi ha iniziato una collaborazione con Leagas Delaney.

“In realtà è un momento in cui i brand hanno enormemente bisogno di consulenza e a tutti i livelli. Cominciata la crisi, a un primo momento di panico e silenzio è seguito quello della reazione, in cui tutti hanno cercato di parlare con i propri interlocutori, a volte dando la sensazione di voler dire tutti insieme la stessa cosa e creando un effetto straniante, una specie di messaggio collettivo. Mossa non brillantissima, ma comprensibile. Oggi tutti stanno cominciando a pensare a come ricominciare a parlare dopo, si può quasi sentire il rumore del lavoro in sala macchine, ed è un momento fondamentale, delicatissimo, in cui ci si gioca l’empatia del pubblico. Parliamone”. commenta Cianciosi.