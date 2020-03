IL MONDO DEL MARKETING

Saclà torna in televisione con una campagna firmata da HUB09



HUB09 porta Saclà in tv con un format che porta freschezza, allegria e gusto in un momento così difficile.

La campagna consiste in tre soggetti che ruoteranno, portando nelle case degli italiani tre ricette molto semplici che vedono protagonisti tre prodotti storici della tradizione Saclà: le olive, i carciofini e i cetriolini.

La comunicazione, oltre ai canali tradizionali Rai, sarà presente anche sulla piattaforma digitale Rai Play.

“Abbiamo cercato di risponde al desiderio degli italiani di riscoprire la cucina casalinga e di avere degli spunti su ricette semplici, alla portata di tutti, che consentano di passare un momento di serenità e gusto in famiglia. Si tratta dell’evoluzione di un format nato sui social a dimostrazione di quanto oggi le barriere tra media siano definitivamente saltate”, spiega Marco Faccio, Presidente e direttore creativo dell’agenzia.