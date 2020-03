Coronavirus, da Fca, Ferrari e Marelli un aiuto all’azienda che produce respiratori

Personale specializzato delle due case automobilistiche e della multinazionale si aggiunge a 25 tecnici militari per lavorare con la Siare

Fca, Ferrari e Marelli vanno in aiuto alla Siare, azienda bolognese che produce respiratori polmonari per le terapie intensive e che ha siglato un maxi contratto di fornitura con la Protezione civile nazionale nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Personale specializzato delle due case automobilistiche e della multinazionale si aggiunge, infatti, a 25 tecnici militari già arrivati per consentire il surplus di produzione.

“Siamo tutti uguali, siamo soldati in guerra” – L’annuncio è stato fatto dal direttore generale della Siare, Gianluca Preziosa: “Adesso siamo tutti uguali, soldati come loro in guerra contro il virus”, ha detto. “Noi della direzione pensiamo giorno e notte a come produrre più macchine. Giovedì abbiamo fatto una riunione di cinque ore col gruppo Fiat Chrysler e col commissario Arcuri, perché possono aiutarci a far arrivare materie prime. Marelli ci assisterà per la parte di produzione, Ferrari si è messa a disposizione, Fca a Torino coordinerà il tutto”, ha spiegato.

Tgcom24