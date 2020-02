In Italia passiamo 2 ore al giorno sui social

Ogni giorno sono 45 milioni le persone che accedono a Internet da mobile e 35 milioni quelle attive sui canali social, che quotidianamente “rubano” agli italiani 1 ora e 57 minuti, un dato in crescita rispetto al 2019.

50 milioni di italiani navigano sul web per almeno 6 ore ogni giorno. È l’immagine del nostro paese restituita da una recente ricerca che ha svelato come per gli italiani sia ormai fondamentale l’utilizzo di internet, dei dispositivi tecnologici e dei social. Ogni giorno sono 45 milioni le persone che accedono a Internet da mobile e 35 milioni quelle attive sui canali social, che quotidianamente “rubano” agli italiani 1 ora e 57 minuti, un dato in crescita rispetto al 2019.

Ma cosa fanno gli italiani online? Secondo la ricerca di We Are Social, sul web cercano intrattenimento ma anche “crescita” personale: il 92 percento degli utenti guarda contenuti video e il 34 percento vlog, il 57 percento ascolta musica in streaming, il 39 percento web radio e il 23 percento podcast. Crescono anche i videogiochi: 4 italiani su 5 giocano e 1 su 8 segue lo streaming in diretta su piattaforme come YouTube e Twitch. Proprio YouTube rappresenta la piattaforma più attiva, seguita dalla famiglia di app di Facebook, tra le quali svetta Instagram con una crescita anno su anno dal 55 al 64 percento.

Per quanto riguarda i dispositivi, ormai la quasi totalità degli italiani possiede uno smartphone (94 percento) sul quale vengono utilizzate app di messaggistica (92 percento), per l’intrattenimento e la fruizione di contenuti video (73 percento), per l’ascolto di musica (52 percento), per lo shopping (68 percento) e il gaming (43 percento). L’aumento delle ore passate sul web ha anche l’effetto di far crescere le vendite online, con l’87 percento degli italiani che ha dichiarato di aver cercato online prodotti da acquistare e il 77 percento che ha acquistato qualcosa sul web nel corso degli ultimi 30 giorni.

Fanpage.it