Torna la Borsa Nazionale del Miele

Tornano la Fiera del Miele e la Borsa Nazionale del miele, l’appuntamento per gli apicoltori e gli appassionati che da decenni di tiene a Castel San Pietro Terme, sede dell’Osservatorio Nazionale del Miele che ne è l’organizzatore. Dal 18 al 20 settembre, sono diverse le “Manifestazioni apistiche” promosse dall’Osservatorio per riflettere sul mercato dell’apicoltura e sulle buone pratiche, e anche per festeggiare la quarantesima edizione del premio “Tre Gocce d’Oro”, il riconoscimento più alto nella classifica dei mieli di qualità. Fiera ed eventi si terranno nel centro storico di Castel San Pietro, città natale di Giulio Piana, uno dei pionieri dell’apicoltura italiana del ‘900, a cui è dedicato il premio Tre Gocce d’Oro. Le manifestazioni si apriranno venerdì 18 settembre con un seminario sui nuovi traguardi in materia di buone pratiche agricole a difesa dell’apicoltura, seguirà un concerto omaggio a Ennio Morricone. Sabato 19 settembre si aprirà la Fiera del miele e seguiranno seminari e tavole rotonde, mentre la serata sarà dedicata alla memoria di Giulio Piana e alla premiazione del primo concorso “Un piatto al miele”, realizzato con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, dell’Accademia Italiana della Cucina e dei ristoranti del territorio. Fra i giurati anche chef stellati come Cristina Bowerman, gran gourmet come Francesco Bertolini, Tessa Gelisio, l’attore Vito, Fabrizio Roversi, Napoleone Neri. Presente la giornalista Mara Nocilla del Gambero Rosso. Per domenica 20 è prevista l’apertura della Borsa Nazionale del miele e la premiazione del concorso Tre Gocce d’oro. Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus e i seminari saranno sia in presenza che online.