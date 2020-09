In merito alla riapertura delle scuole “la situazione poteva essere peggiore, ma certo quella che andremo ad affrontare non è quella ottimale”. Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg 24, il direttore di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, parlando della riapertura delle scuole e dell’epidemia di coronavirus. “Non sarebbe stato un disonore per nessuno – ha detto Galli – decidere che il primo ottobre non era una data così brutta”